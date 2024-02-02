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Выяснилась реальная причина эмиграции Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева покинула Родину не по политическим причинам. Алла Пугачева уехала из страны вовсе не из-за политической позиции, а потому, что не хотела потерять имущество и миллионы, скопленные на счетах в зарубежных банках.

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