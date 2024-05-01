Демарш фальшивых победителей

Natalija Osminina Франция обречена. И элиты Франции сейчас снимают вопрос любителей её культуры: "А их за шо???!!"- Вот за все их подонство там и будет Халифат.

Олег Орлов Ну... Открытие второго фронта не могло уже переломить ход войны, но сберегло жизни советских солдат, как и поставки по Ленд лизу... Очень жаль, что мы разошлись с собзничками в дальнейшем... Но подлинный мир можно было построить только сотрудничая в рамках коллективной безопасности ...