Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон выдал очередной перл, на которые он очень горазд в последнее время.
Демарш фальшивых победителей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Франция обречена. И элиты Франции сейчас снимают вопрос любителей её культуры: "А их за шо???!!"- Вот за все их подонство там и будет Халифат.
Ответить
1 час.
Олег Орлов
Ну... Открытие второго фронта не могло уже переломить ход войны, но сберегло жизни советских солдат, как и поставки по Ленд лизу... Очень жаль, что мы разошлись с собзничками в дальнейшем... Но подлинный мир можно было построить только сотрудничая в рамках коллективной безопасности ...
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Почему "в дальнейшем"?- с самого начала. Они же помогали Третьему Рейху в надежде, что он завалит СССР, а после окончания войны хотели сразу хлопнуть по СССР атомной бомбой.
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии