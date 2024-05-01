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Демарш фальшивых победителей

Демарш фальшивых победителей

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон выдал очередной перл, на которые он очень горазд в последнее время.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Франция обречена. И элиты Франции сейчас снимают  вопрос любителей её культуры: &quot;А их за шо???!!&quot;- Вот за все их подонство там и будет Халифат.
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1 час.
Олег Орлов
Ну... Открытие второго фронта не могло уже переломить ход войны, но сберегло жизни советских солдат, как и поставки по Ленд лизу... Очень жаль, что мы разошлись с собзничками в дальнейшем... Но подлинный мир можно было построить только сотрудничая в рамках коллективной безопасности ...
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1 час.
Natalija Osminina
Почему &quot;в дальнейшем&quot;?- с самого начала. Они же помогали Третьему Рейху в надежде, что он завалит СССР, а после окончания войны хотели сразу хлопнуть по СССР атомной бомбой.
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45 мин.

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