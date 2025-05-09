Дилеры пытаются избавиться от «невзлетевшей» Lada Aura: машины продают с огромными скидками

Седан Lada Aura пользуется низким спросом, поэтому его продажи пытаются всячески стимулировать. До конца мая 2025 года на топовую комплектацию Aura Premier, которая изначально стоит 2 600 000 рублей, действует скидка до 550 000 рублей.
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