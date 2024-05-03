Бакчачылар быел, апрель аендагы җылы көннәргә алданып, помидор һәм борыч үсентеләрен парникларга чыгарып утыртырга да өлгергән иде.
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Бакчачылар быел, апрель аендагы җылы көннәргә алданып, помидор һәм борыч үсентеләрен парникларга чыгарып утыртырга да өлгергән иде.