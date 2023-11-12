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Несекретные материалы

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«Никто тебе не завидует, клевета только в тебе самой»: Россияне ответили на отповедь Аллы Пугачевой

«Никто тебе не завидует, клевета только в тебе самой»: Россияне ответили на отповедь Аллы Пугачевой

Алла Пугачева опубликовала гневный пост в адрес артистов, которые обвинили ее в крахе карьеры   Суббота – святой день для евреев.

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Комментарии
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Юлия Белова
Мне ее не жалко, хотя она и жалкая старая женщина, у которой  всё лучшее, что могло случиться в  её жизни - в прошлом. С этим ей надо было смириться уже давно, а она всё вела себя как пуп земли. Кстати, практически никто из тех, кто писал гневные и ругательные комментарии, ничего не упоминал про её деньги. Это ей было важно быть богатой, именно богатство она и считает предметом зависти. Писали о её непотребном поведении, о разрушенных ею карьерах и судьбах других артистов, о её хамстве и злобе (какие знакомые слова). Но ничего не могу припомнить в качестве осуждения её богатства. Опять же творчество её никто не принижал и не обесценивал. Никто не писал о том, что она исполняла плохие песни. Осуждали что? Что пьяная выходила на сцену. Что дралась с разными людьми, которые просто выполняли свою работу. Что требовала для себя царских привилегий незаслуженно. При чём здесь зависть? Это же правда! И правда неприглядная. А упрёки с ЕЁ стороны в хамстве? Себе, значит, хамство она легко и просто прощает, а упрёки в адрес себя любимой (заслуженные притом!) - это непростительное, самое хамское хамство? Это что за игра в одни ворота? Это называется гордыней. И это смертный грех. А смертный грех наказуем. Кстати, про &quot;многомиллионную армию поклонников&quot; - это тоже уже перебор. Даже по комментариям под такими же постами, как этот, видно. На десятки отрицательных - по одному-два истерических выкрика её крепостных, которых тут же заклёвывают. Так что не надо иллюзий. Пришло время собирать камни. Конечно, если она приедет, крепостные соберутся и попрутся на её концерт. Но если они попробуют что-то вякнуть выше - надо будет и нам сказать своё слово. Возможно, пришла пора им всем сказать &quot;заткнитесь и обожайте своего престарелого кумира молча&quot;.
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11 час.
нл
николай лебедев
Просто мы много не знаем про эту хабалку, которая окончательно обоср .....ла то хорошее, что было у нее в прошлом, но никак этого не поймет.
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9 час.
Ок
Олег красноусов
А присвоение стихов Анны Ахматовой  это недочеловечкой пугачёвой -это как?
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7 час.

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