«Никто тебе не завидует, клевета только в тебе самой»: Россияне ответили на отповедь Аллы Пугачевой

Юлия Белова

Мне ее не жалко, хотя она и жалкая старая женщина, у которой всё лучшее, что могло случиться в её жизни - в прошлом. С этим ей надо было смириться уже давно, а она всё вела себя как пуп земли. Кстати, практически никто из тех, кто писал гневные и ругательные комментарии, ничего не упоминал про её деньги. Это ей было важно быть богатой, именно богатство она и считает предметом зависти. Писали о её непотребном поведении, о разрушенных ею карьерах и судьбах других артистов, о её хамстве и злобе (какие знакомые слова). Но ничего не могу припомнить в качестве осуждения её богатства. Опять же творчество её никто не принижал и не обесценивал. Никто не писал о том, что она исполняла плохие песни. Осуждали что? Что пьяная выходила на сцену. Что дралась с разными людьми, которые просто выполняли свою работу. Что требовала для себя царских привилегий незаслуженно. При чём здесь зависть? Это же правда! И правда неприглядная. А упрёки с ЕЁ стороны в хамстве? Себе, значит, хамство она легко и просто прощает, а упрёки в адрес себя любимой (заслуженные притом!) - это непростительное, самое хамское хамство? Это что за игра в одни ворота? Это называется гордыней. И это смертный грех. А смертный грех наказуем. Кстати, про "многомиллионную армию поклонников" - это тоже уже перебор. Даже по комментариям под такими же постами, как этот, видно. На десятки отрицательных - по одному-два истерических выкрика её крепостных, которых тут же заклёвывают. Так что не надо иллюзий. Пришло время собирать камни. Конечно, если она приедет, крепостные соберутся и попрутся на её концерт. Но если они попробуют что-то вякнуть выше - надо будет и нам сказать своё слово. Возможно, пришла пора им всем сказать "заткнитесь и обожайте своего престарелого кумира молча".