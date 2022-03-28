Кьеллини может покинуть «Ювентус» летом и перейти в клуб МЛС

Защитник Джорджо Кьеллини может покинуть «Ювентус» по завершении сезона. Прошлым летом игрок продлил контракт с туринским клубом до 2023 года, однако поражение сборной Италии от Северной Македонии в стыковом матче ЧМ-2022 может повлиять на его будущее.