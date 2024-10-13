Есть ли перевод на японский и английский стихотворения "В эпицентре взрыва" ? Известного советского поэта ? Если нет, то срочно перевести и отправить Байдену и Сигеру ...для чтения нА ночь

М

Мария

Как и везде, взгляд на гегемона у народа и у верхушки власти, противоположный. Так во всём мире. В народе Японии ненависть к янки жуткая, знаю это не понаслышке. Там бываю. А верхушка лебезит, продолжает унижаться перед подонками.