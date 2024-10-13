Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Шестаков
    ...и опять конспирация с именем, фамилией. Кто и от кого прячется? Мутное это дело, поэтому и недоверие к персоне.Ложь Прилепина бе...
  • Евгений Бутяра
    Ваше рассуждение похоже на рассуждения Хохлов! Там с этого все и началось, и продолжается.Только Грозный и ...
  • Ирина Кожемяко
    Кроме того, в Крыму не было, не могло быть ужаса, подобного 2 мая в Одессе,  потому что там были наши военные. А с од..."Очень много одес...

Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США

Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США

Власти Японии вспомнили, что атомными бомбами их закидали США Политическая картина в Японии с приходом нового премьер-министра несколько изменилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Есть ли перевод на японский и английский стихотворения &quot;В эпицентре взрыва&quot; ? Известного советского поэта ? Если нет, то срочно перевести и отправить Байдену и Сигеру ...для чтения нА ночь
Ответить
3 час.
Егор П
и чо?
Ответить
1 час.
М
Мария
Как и везде, взгляд на гегемона у народа и у верхушки власти, противоположный. Так во всём мире. В народе Японии ненависть к янки жуткая, знаю это  не понаслышке. Там бываю. А верхушка лебезит, продолжает унижаться перед подонками.
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх