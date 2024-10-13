Власти Японии вспомнили, что атомными бомбами их закидали США Политическая картина в Японии с приходом нового премьер-министра несколько изменилась.
Вау-у! В Японии вспомнили о том, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Есть ли перевод на японский и английский стихотворения "В эпицентре взрыва" ? Известного советского поэта ? Если нет, то срочно перевести и отправить Байдену и Сигеру ...для чтения нА ночь
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3 час.
Егор П
и чо?
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1 час.
М
Мария
Как и везде, взгляд на гегемона у народа и у верхушки власти, противоположный. Так во всём мире. В народе Японии ненависть к янки жуткая, знаю это не понаслышке. Там бываю. А верхушка лебезит, продолжает унижаться перед подонками.
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38 мин.
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