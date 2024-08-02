В парке «Северное Тушино» открылась выставкафоторабот космонавта Антона Шкаплерова

Герой России Антон Шкаплеров представил выставкукосмических фотографий 1 августа на центральной аллее парка «Северное Тушино» начала свою работу уличная планшетная выставка фотографий, которые летчик-космонавт Антон Шкаплеров сделал на земной орбите.
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