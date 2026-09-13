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Три знака зодиака, которые скрывают свои чувства при влюбленности

В астрологии принято считать, что разные знаки зодиака проявляют чувства по-разному. В то время как одни выражают эмоции открыто, другие предпочитают скрывать их, особенно когда речь идет о влюбленности.

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