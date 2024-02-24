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В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествий с погибшими. Как сообщает прокуратура региона, вечером 23 февраля на 64 километре автодороги Тамбов-Пенза столкнулись автомобиль Scania c полуприцепом и микроавтобус Toyota Hiace, в котором находились водитель и 10 пассажиров.

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