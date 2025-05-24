МОК запросил у IIHF состав групп без участия российской сборной

Международный олимпийский комитет запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) расписание и состав групп без участия российской хоккейной сборной для Олимпиады 2026 году, сообщил президент IIHF Люк Тардиф.
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