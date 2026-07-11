Росстандарт ввел новые ГОСТы для детского молочного питания

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию, впервые включив стандарты на йогурты для детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей старше одного года, говорится на сайте ведомства.
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