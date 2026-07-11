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Росстандарт ввел новые ГОСТы для детского молочного питания

Росстандарт ввел новые ГОСТы для детского молочного питания

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию, впервые включив стандарты на йогурты для детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей старше одного года, говорится на сайте ведомства.

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