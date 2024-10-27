«Это первая женщина, которая взяла мою фамилию»: Радимов о счастливом браке после развода с Булановой

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Минувшим летом Владислав Радимов сыграл свадьбу с бизнесвумен Анастасией. Третий брак футболист считает настоящим подарком судьбы.

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