ФСБ задержала жителя Москвы за передачу Киеву координат для ударов БПЛА

Правоохранительные органы задержали жителя российской столицы Эльдара Марченко. Мужчину заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.
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