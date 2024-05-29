Более 220 врачей Подмосковья прошли арт-терапию в НИКИ детства с мая

Психологи учебного центра НИКИ детства провели 28 занятий арт-терапией для врачей Подмосковья в мае. На таких тренингах педиатры снимают стресс с помощью творчества и учатся снижать эмоциональное напряжение.
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