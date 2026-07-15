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Калужские новости

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Следком выяснит, почему калужская деревня осталась без дороги

Следком выяснит, почему калужская деревня осталась без дороги

Следственный комитет проверяет информацию о том, что дорога в деревне Тимофеевка Калужской области после дождей становится непроезжей, что затрудняет доступ экстренных службГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел областному СУ СК доложить о результатах проверки информации из СМИ о деревне Тимофеевке в Ферзиковском МО, которая оказалась почти отрезана от мира из-за плохого состояния дороги.

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