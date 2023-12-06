Еврокомиссар: «Румыния и Болгария могут стать членами Шенгенской зоны до конца года»

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон подчеркнула во вторник, что целью Европейской комиссии остается получение положительного решения относительно расширения Шенгенской зоны за счет Румынии и Болгарии в этом году.
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