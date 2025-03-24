Врач Эдигер: несоблюдение доз валерьянки и корвалола грозит сердечным приступом

Зачастую россияне, пытаясь ускорить действие лекарств, увеличивают дозировку. Делают так, в том числе, с валерьянкой и корвалолом, однако это грозит опасными последствиями, предупредил клинический фармаколог Александр Эдигер.
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