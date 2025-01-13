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Царьград

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Трамп планирует переговоры с Данией о приобретении Гренландии США

Трамп планирует переговоры с Данией о приобретении Гренландии США

Республиканцы США предложили законопроект для покупку Гренландии у Дании. Инициатива, представлена Энди Оглсом, даст Трампу возможность начать переговоры.

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