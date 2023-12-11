Лишать ли предателей России гражданства? Два подхода к сложнейшей проблеме

Виктор Хованов

Ни в коем случае не лишать. В случае лишения они сразу лишаются статуса предателя. А, как известно, с предателями во все века поступали жёстче, чем с пленными врагами. Те, кто просто уехал и не успел погадить вербально на нашу Родину - поражение в правах. В прошлом даже гражданские, оказавшиеся не по своей воле на оккупированной немцами территории поражались в правах. А эти сами съе...ались. Тех, которые погадили, как предателей - на "плаху". Дюжину "колесуют-четвертуют" - остальные не сунутся. Государство должно заботиться о единстве народа. Всё верно. Своего народа, который всегда готов встать на защиту своего государства. А я русский с Быковым, Смольяниновым, Ургантом и им подобными один народ? Да такое ощущение, что наши властьпредержащие тоже мало что общего имеют с народом. А всё больше с этой шоушерой. Бюджетное бабло их повязало больше чем гражданство. На нашу Родину весь этот человеческий экскремент пускать только для одного - приведения приговора в исполнение. СВО - историческая возможность избавления от этой скверны. И никто не имеет права решать - возвращать их к нам или нет. Ни Драпеко, ни Матвиенко, ни даже президент. Народ на референдуме. В данный момент наши парни из народа (россияне разных национальностей) сражаются и погибают за Родину и что, чтобы эти выродки вернулись? Этих парней, мужиков спросите, хотят они их возвращения? Ветеранов СВО, которых они будут обирать и обсерать, прикрывая свою ненависть к нашей Родине. Что-то наш президент мягко говоря, мягковат на внутреннем фронте (а это фронт существует, причём давно). На внешнем - молодец-удалец (тут не поспоришь). Ему в кабинете на видном месте надо повесить портрет Cлюнтяя II и икону с изображением его семейства, убиенного бундовцами-большевиками , чтобы помнил к чему приводит мягкотелость по отношению к внутренним врагам государства - гибели государства и миллионным жертвам среди народа. Надеюсь, что после переизбрания, в котором я не сомневаюсь, он проявит свою волю. Хотя у меня на этот счёт большие сомнения, потому что в роду у него одни иваны да марьи. Был бы хоть один еврей - методы ЦАХАЛа были бы ему присущи в полной мере. Но тогда мёртвые русские позавидовали бы живым евреям, как, впрочем это уже было в нашей истории после 1917-го года.