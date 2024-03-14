NYT: ВСУ не продержатся долго, даже получив новый пакет помощи от США

Новый пакет военной помощи со стороны США Украине стоимостью $300 млн не сможет изменить ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска продолжат оставлять свои позиции по мере продвижения ВС РФ.
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