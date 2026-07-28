Мексика: по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения после того, как боевики открыли огонь по пассажирскому автобусу на улице Carretera Transístmica недалеко от сектора Лос-Пинос города Хучитан-де-Сарагоса, штат Оахака, во второй половине дня по местному времени.