Происшествия

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На севере Томской области полицейские провели беседы по правилам дорожного движения с самыми юными участниками дорожного движения

В детском дошкольном учреждении МДОУ ЦРР № 5 «Золотой ключик» в игровой форме прошли беседы по Правилам дорожного движения с воспитанниками двух групп раннего развития «Колокольчик» и «Капелька».

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