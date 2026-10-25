Дачи Сталина

В начале 30-х годов Сталину потребовалось новое место для отдыха, чтобы оно отличалось красивым нетронутым пейзажем и в то же время находилось недалеко от главных центров страны Москвы и Ленинграда.
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