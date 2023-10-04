Погрузка увеличивает объёмы и скепсис. РЖД отгрузили 100 тысяч тонн и пообещали успешный год, эксперты не верят и ждут провала

Похоже, что никакие ограничения на экспорт (леса, дизеля, металлолома…) не лишают РЖД оптимизма. На днях стало известно, что монополия не ожидает снижения погрузки угля и нефтепродуктов по итогам 2023 года, да и в целом сохраняет позитивный настрой.