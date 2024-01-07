Аллергологи порекомендовали съедать не более трех мандаринов в день

Чаще всего аллергия на мандарины проявляется у детей. Об этом 7 января рассказали врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева и иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с RT.
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