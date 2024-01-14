Верхушка глубинного государства

Финансирующие фонды как верхушка сверхобщества или глубинного государства Владимир Маслов Ниже представлено развитие концепции «сверхобщество»*, которую предложил великий русский философ, социолог и логик Александр Александрович Зиновьев (1922-2006), речь пойдёт об американских финансирующих фондах.
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