Почему так сложно повторить советский ГОСТ?

СК

Сергей Ковалев

абсолютно неверный подход к теме. "нравится, не нравится, - терпи, моя красавица"! хотят капиталисты, не хотят капиталисты, а ГОСТ возвращать надо. вся брехня про "оборудование, добавки и пр." брехней и остается, ибо есть всегда базовые вещи, в нашем случае ГОСТ, и работа по его дополнению, которую вести надо тщательно, ибо "для внутреннего употребления" (М.Жванецкий). другое дело, если нет задачи укреплять Россию, то тогда да, - добавки, консервация, технологии и пр. "оправдания" для некачественного продукта. что мешает самарской России вернуться к своему же прежнему качеству? - линии, технологии или нежелание? а ведь было время шоколад Швейцария покупала. что мешает 1-му московскому часовому заводу вернуть себе лидерство в механизмах? - Швейцария покупала. кинескопы Рекорд - Франция, продукция ЛОМО - весь мiр... тут места не хватит перечислять. сегодня слышим только газ/нефть, титан и РОСАТОМ. где туполевы, ильюшины, кузнецовы?.. где поляковы?.. как можно двигаться в направлении развития, если у румпальника стоят люди профильно необразованные? они же ничего в порученных делах не смыслят! да, было время оптимизации, наломали много, тут без эффективных не обошлось... но сегодня другое время! - или Россия вернет воспитание/образование и выдаст карт-бланш ученым, профильным специалистам и обеспечит собственную экономику достойными решениями, или о каком-таком импортозамещении можно вести речь принципиально?.. тема обширная. и начинается она даже не с ГОСТа, а с Конституции, в которой нет права на национальную идею. а куда без неё? - только пешим эротическим к сдаче ресурсов за фантики. всех ресурсов, включая главный, - Человека!