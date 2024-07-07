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Axios: директор ЦРУ поедет в Катар на переговоры по прекращению огня в Газе

Axios: директор ЦРУ поедет в Катар на переговоры по прекращению огня в Газе

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс на следующей неделе поедет в столицу Катара Доху на переговоры по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа.

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