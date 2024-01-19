Молитва на Крещение 19 января перед купанием помогает собраться духом Марина ОнегинаКрещение Господне отмечается как один из самых значимых праздников в православной вере, принося с собой ощущение уникальной благодати и глубокой радости.
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