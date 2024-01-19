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Молитва на Крещение 19 января перед купанием помогает собраться духом

Молитва на Крещение 19 января перед купанием помогает собраться духом

Молитва на Крещение 19 января перед купанием помогает собраться духом Марина ОнегинаКрещение Господне отмечается как один из самых значимых праздников в православной вере, принося с собой ощущение уникальной благодати и глубокой радости.

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