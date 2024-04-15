Подарок — отдарок. Xiaomi в Китае предоставит одному покупателю Redmi Turbo 3 автомобиль Xiaomi SU7, но всего на год

Поскольку смартфон Redmi Turbo 3, который сегодня официально поступил в продажу в Китае, выполнил установленный план по продажам, один из первых его покупателей сможет получить Xiaomi SU7, но не в подарок, а в бесплатную аренду сроком на 1 год.
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