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Федун о «Спартаке»: «После игры с «Зенитом» можно будет делать прогноз на сезон»

Федун о «Спартаке»: «После игры с «Зенитом» можно будет делать прогноз на сезон»

Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У «Зенита», который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент.

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