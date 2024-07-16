В Амурской области со связистами ВВО проведено учение по организации радиосвязи по различным каналам в полевых условиях

В рамках мероприятия боевой подготовки расчет радиорелейной станции Р-419Л1 совершил марш в заданный район, после чего выполнил задачи по развертыванию станции, настроил работу коммутационного оборудования и специальной аппаратуры.
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