В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей в результате пожара

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех малолетних детей в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч.
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