Свердловчанин украл у московского экс-чиновника золотые слитки

Свердловчанин Ростислав Сологаев подозревается в краже ценностей и наличных в размере 30 миллионов рублей из сейфа своей невесты Пани Трофимовой — дочери бывшего главы управы района Северное Медведково в Москве Бориса Трофимова.
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