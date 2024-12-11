Стратегическая глубина Тегерана: иранская «Ось сопротивления» разрушена

Руководство Ирана потратило десятилетия на создание так называемой Оси сопротивления – сети региональных вооруженных ставленников, поддерживаемых Тегераном боевых групп и союзных ему государственных субъектов.
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