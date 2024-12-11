Стратегическая глубина Тегерана: иранская «Ось сопротивления» разрушена

Meerflieger

Можно подумать в Сирии к власти пришли почитатели евреев... Которые, кстати, под шумок часть Сирии захватили. Так что вполне может статься, что из коридора в Ливан к Хезболле Сирия станет такой же базой оной Хезболлы, как и Ливан.