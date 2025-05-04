НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    потому что ланская, ты в силу своей дури не знаешь, что были и еще остались самолеты М, а вот МЯ- это в твоем шизофре...Общественники пре...
  • Ингерман Ланская
    а почему это "СУ" переименовать в "ЯК"? почему не в "ПО"? или "ЛА" или в "МЯ".... чем этим совкам-опчественикам Павел...Общественники пре...
  • Ингерман Ланская
    тююю .. в совдепии все 70 лет ездили по дорогам - изуродованные опели, фиаты, кадиллаки, форды, бьюики, паккарды.... ...Общественники пре...

Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад не признает Крым российским

Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад не признает Крым российским

Такое мнению выразило издание Financial Times Если Запад, а конкретно США не признают Крым российской территорией, Украина может снова начать агрессию против России, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх