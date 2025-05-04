Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад не признает Крым российским

Такое мнению выразило издание Financial Times Если Запад, а конкретно США не признают Крым российской территорией, Украина может снова начать агрессию против России, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии