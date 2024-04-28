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В Мурманской области арестовали журналиста Associated Press за сотрудничество с командой Навального

В Мурманской области арестовали журналиста Associated Press за сотрудничество с командой Навального

По такому же обвинению под стражу в Москве отправили продюсера Reuters Константина ГабоваСуд в Мурманской области арестовал журналиста Сергея Карелина, сотрудничающего с Associated Press, по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

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