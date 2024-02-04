9 феноменальных вещей, которые умеют муравьи

А ещё эти малыши держат домашних животных и обменивают своих детей на выпивку.1. Сражаться с зомбиМуравей, поражённый кордицепсом В тропиках Бразилии, Австралии, Флориды и Японии водится любопытный гриб — кордицепс.
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