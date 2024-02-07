ФСБ опубликовала документы о преступлениях нацистов в Краснодоне

ЦОС ФСБ Центр общественных связей Управления ФСБ России обнародовал данные о зверской расправе нацистов над членами молодежной подпольной организации "Молодая гвардия" в январе-феврале 1943 года в городе Краснодон.
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