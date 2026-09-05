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Погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Всё для Победы!" Чернышов

Погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Всё для Победы!" Чернышов

Народный фронт Исполнительный директор Благотворительного фонда "Народный фронт. Всё для Победы!" Анатолий Чернышов погиб после атаки ВСУ в Крыму.

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