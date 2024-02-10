Санду назвала российские войска препятствием к урегулированию в Приднестровье

В ближайшие несколько лет Молдавия будет располагать геополитической возможностью «урегулировать» ситуацию в Приднестровье, однако препятствием к этому является присутствие войск Российской Федерации в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии