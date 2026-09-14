Собянин: Продукция промышленности Москвы востребована в регионах России

Москва создает продукцию, востребованную в большинстве регионов России. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, столичные компании выпускают светотехнику, теплоизолированные трубы, смарт-карты.
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