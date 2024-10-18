Джордж Рассел доволен собой и расстроен из-за провала Хэмилтона

Джордж Рассел доволен собой и расстроен из-за провала ХэмилтонаLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел проиграл всего 0,012 секунды победителю спринт-квалификации в Остине, представителю Red Bull Racing Максу Ферстаппену.
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