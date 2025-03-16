Канада и США осознают стратегическую важность критически важных минералов в условиях торговой войны

Новый отчет подчеркивает риски, связанные с поставками критически важных минералов, и предупреждает, что сбои в этой сфере могут негативно повлиять на экономику США и технологическую индустрию на фоне торгового противостояния с Канадой.
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