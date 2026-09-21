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Чаллы округында беркетмәләрнең 100 проценты эшкәртелгән: Когогина лидерлык итә

«Бердәм Россия»дән кандидат Әлфия Когогина Татарстанда 34 нче Чаллы бер мандатлы округы буенча Дәүләт Думасына сайлауларда 76,74 процент тавыш җыйган.

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