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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич пропускает матч с «Клипперс» из-за болей в спине

Лидер «Денвера» Никола Йокич не вышел на площадку в выездном матче с «Клипперс» в понедельник. «Наггетс» объявили, что Йокич не сыграет из-за болей в нижней части спины.

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