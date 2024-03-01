Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 71 очко на двоих, «Лейкерс» одолели «Уизардс» в овертайме

Звездный дуэт в сумме набрал 71 очко, «Лейкерс» одолели «Уизардс» в овертайме (134:131). В активе Дэвиса 40 очков, 15 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота, у Джеймса 31 очко, 4 подбора, 9 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.
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