Российский Су-27 перехватил над Черным морем французские самолеты

Российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил ПВО ВКС был поднят в воздух, прибыв в район акватории Черного моря он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции в сторону от российской границы.
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