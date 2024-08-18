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Петербургский дневник

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Матвиенко поздравила Шойгу с Днем Географа

Матвиенко поздравила Шойгу с Днем Географа

Она направила праздничную телеграмму в РГО Сегодня, 18 августа, в России отмечается День Географа.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Его не поздравлять, а ватник не мешало бы подогнать, на освоении крайнего севера ему пригодится, с лопатой, кайлом и тачкой. Ему и его семейству с родней пригодится, да и его генеральский корпус там в помощь пойдет...
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15 час.
Анфиса Иванова
Чмокают друг друга...верхушки, им все можно!😒
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10 час.

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