Матвиенко поздравила Шойгу с Днем Географа

АНГЕЛ АНГЕЛ

Его не поздравлять, а ватник не мешало бы подогнать, на освоении крайнего севера ему пригодится, с лопатой, кайлом и тачкой. Ему и его семейству с родней пригодится, да и его генеральский корпус там в помощь пойдет...